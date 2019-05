So ist ihr Alltag Amy Schumer: Ihr Sohn sorgt schon für schlaflose Nächte

Am 5. Mai ist Schauspielerin Amy Schumer (37, "Dating Queen") zum ersten Mal Mutter geworden. Und es scheint, als würde ihr Nachwuchs schon für schlaflose Nächte sorgen. Die 37-Jährige postete mitten in der Nacht auf ihrem Instagram-Account ein Selfie, das eine ziemlich müde dreinschauende Schumer zeigt. Ihr Sohn, Gene Attell Fischer, schläft eingehüllt in eine Kuscheldecke tief und fest auf ihrem Arm.