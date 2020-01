Der ein oder andere Kandidat des Dschungelcamps 2020 dürfte vielen ein Begriff sein. Doch Teilnehmerin Antonia Komljen (22) ist wohl die unbekannteste unter ihnen. Nur aufmerksame DSDS-Zuschauer werden wissen, wer sie ist. Denn 2019 hat sie es bei "Deutschland sucht den Superstar" zumindest bis in den Recall in Thailand geschafft, am Ende verließ sie die Show auf Platz 11.