So heißt der Kleine Eva Longoria: Mit 43 Jahren zum ersten Mal Mutter

Ein "wunderschöner Segen"

Den Namen des Kleinen teilten die stolzen Eltern ebenso bereits mit der Welt: Der neue Erdenbürger heißt Santiago Enrique. Auf einem Bild, das Longoria dem Magazin zur Verfügung gestellt hat, schaut sie ihren Sohnemann liebevoll an, der ganz nah an ihrem Herzen liegt. Das Foto scheint noch direkt im Krankenhaus entstanden zu sein. "Wir sind so dankbar für diesen wunderschönen Segen", erklärte das Paar.