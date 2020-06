"So groß wie meine Lieblingsfrucht" Model Romee Strijd gibt ein Babybauch-Update im Spitzenbody

Über das tief ausgeschnittene Negligé in Dunkelrosa trägt Strijd ein helles weites Hemd. Dazu kombinierte sie eine Jeanshose, von der sie aufgrund des wachsenden Bauchs die Knöpfe offen ließ. Ihre langen, hellbraunen Haare fallen ihr in leichten Wellen über die Schultern. "Du hast jetzt dieselbe Größe wie meine Lieblingsfrucht", schreibt das Model zu dem Bild. Ein zweites Bild zeigt, dass es sich um eine Avocado handelt. Laut Experten bedeutet das, dass Romee Strijd sich in der 16. Schwangerschaftswoche befindet und das Baby etwa 100 Gramm wiegt. Sie könnte sogar schon wissen, ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelt.