Hollywood - Seit dem Jahr 2007 hat US-Präsident Donald Trump einen Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood. Er bekam diesen aufgrund seiner Leistungen als Produzent der Fernsehserie „The Apprentice“. Doch nicht jeder scheint die Verewigung von Donald Trump auf dem "Walk of Fame" nachvollziehen zu können. Am Mittwochmorgen (Ortszeit) hat ein 24-Jähriger den Trump-Stern zertrümmert - Es war nicht der erste Vorfall dieser Art.