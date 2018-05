So geht es ihm jetzt Andrew Morton: Biograf von Prinzessin Diana erleidet Schlaganfall

Andrew Morton (65, "Diana: Ihre wahre Geschichte"), der Biograf von Prinzessin Diana (1961-1997), hat einen Schlaganfall erlitten. Das berichtet unter anderem "The Times". Der Schriftsteller war am gestrigen Dienstag zu Gast auf einer Literatur-Veranstaltung in London, die von dem britischen Monatsmagazin "The Oldie" organisiert wurde. Während seiner Rede soll der 65-Jährige mehrmals die Konzentration verloren und Wortfindungsschwierigkeiten gehabt haben, heißt es von Anwesenden aus dem Publikum.