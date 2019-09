"So gehe ich mit der Kontroverse um" Kit Harington hat die letzte "GoT"-Staffel noch nicht gesehen

Er habe die letzte Staffel bisher nicht gesehen, gestand er jetzt im Interview mit "Entertainment Tonight". "So bin ich der Kontroverse ausgewichen." Auch wenn er die finalen Szenen nicht in fertigem Zustand gesehen hat, weiß der Schauspieler, was es dazu benötigte, sie zu machen. "Es war hart und jeder hat viel Liebe und Mühe hineingesteckt." Deshalb seien seine Kollegen und er wenig beeindruckt von den kontroversen Diskussionen. "Wir wussten, dass es für unsere Charaktere richtig endete, wir haben schließlich zehn Jahre mit ihnen gelebt."