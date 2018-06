So feierten die Schweden Prinzessin Adriennes Taufe: Kinderschar und Blumenprints

Schwedens jüngste Prinzessin ist getauft. Am Freitag wurde die kleine Adrienne in der königlichen Kapelle von Schloss Drottningholm in die christliche Gemeinschaft aufgenommen. Die Zeremonie begann um 12 Uhr, im Anschluss an den Gottesdienst fand im Schloss ein großer Empfang zu Ehren der jüngsten Tochter von Prinzessin Madeleine (35) und ihrem Mann Christopher O'Neill (43) statt. Adrienne Josephine Alice hatte am 9. März 2018 das Licht der Welt erblickt.