So feierte sie ihren 45. Geburtstag Heidi Klum: Tom Kaulitz macht sie "sooooo GLÜCKLICH"

Am 1. Juni ist Heidi Klum 45 Jahre alt geworden. Die Entertainerin hat ihren Ehrentag gemeinsam mit ihren Liebsten verbracht und ließ ihre Fans via Instagram an ihrem Glück teilhaben. Ihrem Freund Tom Kaulitz (28) machte sie eine ganz besondere Liebeserklärung: "Du machst mich sooooo GLÜCKLICH", schrieb sie zu einem Foto, auf dem die beiden mit strahlenden Gesichtern zu sehen sind.