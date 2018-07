So erzürnte er das Publikum WM-Eklat: Noel Gallagher wird von seinen Fans ausgebuht

"Tut er verdammt nochmal nicht"

Konzertgänger stimmten die englische Fußballhymne "Three Lions" der Lightning Seeds an, in der es darum geht, "dass der Fußball wieder nach Hause kommt". Gemeint ist natürlich der ersehnte Titel. "Aber ernsthaft, das tut er verdammt nochmal nicht", stänkerte Gallagher ins Mikro - über den ein Crescendo aus Buhrufen und Pfiffen hereinbrach, wie auf Videomitschnitten von Fans zu sehen ist.