"Standards werden immer wichtiger im Fußball, wenn man die Statistiken durchgeht, egal, in welcher Liga: Immer sind die Mannschaften vorne, die bei Standards gut sind", sagt Bierofka: "Heutzutage kann jede Mannschaft gut verteidigen. Jede Mannschaft weiß, wie sie die Räume eng macht. Hier Standards rauszuholen und als Waffe zu nutzen, ist ein Vorteil für jede Mannschaft."

Gerade für die Sechzger sei es gegen die meist tiefstehenden Gegner in der Regionalliga Bayern "immer ein Pluspunkt, wenn wir mit einem Standard in Führung gehen können", meint der einstige Bundesligaprofi. Und seine Löwen haben sich ein Schmankerl vorbehalten: den ersten direkt verwandelten Freistoß in einem Pflichtspiel 2018. Doch Bierofka hat auch hierfür Potenzial in seiner Mannschaft. Daniel Wein zimmerte gegen Seligenporten den Ball in der Schlussminute gegen den linken Pfosten. Es fehlten Zentimeter. Nicht aber Weins Selbstvertrauen in einer so kniffligen Situation. "Qualität hat diesmal einfach gesiegt", sagte SVS-Trainer Prinzen hinterher. Eine Standard-Qualität, die auch in der Meisterschaft letztlich den Unterschied gegenüber den Bayern machen kann.

