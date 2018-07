So entspannt Bradley Coopers Freundin Irina Shayk badet dreimal am Tag

Sie liebe es zudem, im Bett zu essen - am liebsten russisches Essen oder etwas vom Liefer-Service. Auf eine bestimmte Art von Ernährung setzt das Topmodel offenbar nicht: "Ich will das Leben genießen", sagte sie in dem Interview: "Jedes Mal, wenn ich irgendwo hinreise wie Italien oder Spanien, genieße ich die italienische oder spanische Küche." Es gehe um die Balance zwischen Sport und Essen, so Shayk und fügt hinzu: "Ich bin nicht perfekt; ich habe Cellulite. Und ich habe meine schlechten Tage mit meinen Haaren und meiner Haut. Ich bin ein gewöhnlicher Mensch."