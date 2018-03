So ein Pechvogel Rachel Shentons Oscar-Abend: Goodie-Bag vergessen und Burger-Fail

Der Gewinn eines Oscars - das muss auf jeden Fall gebührend gefeiert werden! Würde man zumindest denken. Bei Rachel Shenton (30, "The Silent Child") war das aber überhaupt nicht so. Die Filmschauspielerin und Drehbuchautorin gewann einen Award in der Kategorie "Bester Kurzfilm". Danach ging es für sie in ein Fast-Food-Restaurant, wie sie "This morning" erzählte. Dort wurde der Sieg mit einem Burger zelebriert.