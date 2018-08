So düster wird das "Sabrina"-Remake "Chilling Adventures of Sabrina": Das sind die ersten Bilder

Fans von Grusel-Serien sollten sich den 26. Oktober 2018 dick und rot im Kalender anstreichen. Denn dann startet die erste Staffel von "Chilling Adventures of Sabrina" - das Remake der Sitcom "Sabrina - Total Verhext!" mit Melissa Joan Hart (42) in der Hauptrolle. Damit kehrt die junge Hexe Sabrina Spellman nach rund 15 Jahren auf die TV-Bildschirme zurück. Doch mit der familienfreundlichen Serie von früher hat die Neuauflage wenig am Hut...