So ausgelassen feiern sie Erste Bilder von der Hochzeit von Nick Jonas und Priyanka Chopra!

Ein rauschendes Fest im indischen Jodhpur: Am Samstag hat Priyanka Chopra (36, "Quantico") ihrem Verlobten Nick Jonas (26, "Jumanji") in einer westlichen Zeremonie das Jawort gegeben. Am heutigen Sonntag soll eine Trauung nach hinduistischem Brauch folgen. Auf Instagram teilten die jungen Eheleute erste bunte Bilder von ihrem Hochzeitswochenende mit Fans und Freunden. Alle Anwesenden wirken auf den Fotos überglücklich, aber vor allem die wunderschöne Braut scheint aus dem Strahlen gar nicht mehr herauszukommen.