Smoking, Radl und Schnauzbart 50 Jahre Villa Stuck: Promis feiern in edlem Ambiente

Die rund 100 Dinner-Gäste trugen zum Großteil Smoking und Abendkleid, später mischten sich dann aber Party-People mit Jeans und Sneakers und junge Männer mit Schnauzbart unter die Menge. Denn nach dem Dinner ging es mit der "Künstlerparty" und weiteren 200 Gästen im Foyer mit Drinks, Fingerfood und Live-Acts weiter. Alle Gäste konnten die aktuelle Ausstellung "Never give up the Spot" des Schweizer Installationskünstlers Thomas Hirchhorn bewundern, der über drei Stockwerke im neuen Atelierbau eine Ruinenlandschaft geschaffen hatte, mit heruntergebrochener Decke und jeder Menge Schutt, wenn auch aus Pappe, durch den die Damen mit ihren High Hells stöckelten. Eine coole Veranstaltung im feinen Bogenhausen im Berlin-Style, die man so in München auch noch nicht erlebt hat.