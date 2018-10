Smartphone-Launch in New York Das neue OnePlus 6T soll sich "natürlich" anfühlen

Fotos werden im Gegensatz zum OnePlus 6 vor allem softwareseitig optimiert. So soll der neue "Nightscape"-Modus dafür sorgen, dass Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen gelingen und unter anderem mit verbesserter Dynamik und weniger Bildrauschen daherkommen. Der Vorgänger soll diese Funktion schon bald nachgereicht bekommen. Zusammen mit dem Fotografen Kevin Abosch entstand zudem das neue "Studio Lighting"-Feature, das für Porträts eine Atmosphäre wie in einem richtigen Fotostudio simulieren soll.

Das kostet das Smartphone

Das OnePlus 6T kommt in den Farben "Mirror Black" und "Midnight Black" und ist in Deutschland ab dem 6. November erhältlich - zu einem Preis, der manchem Konkurrenten schon fast die Tränen in die Augen drücken dürfte. In der Variante mit 6 Gigabyte RAM und 128 Gigabyte Speicher gibt es das 6T für 549 Euro, mit 8 Gigabyte RAM und 128 Gigabyte Speicher liegt es bei 579 Euro und für 8 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte Speicher zahlen Endkunden 629 Euro. Wenn man das mit den Preisen der Flaggschiffe von Samsung, Google oder Apple vergleicht, ist das doch ein deutlicher Unterschied.