Sky setzt Castingshow ab Keine weitere Staffel für "X Factor"

Ende Oktober wurden die Gewinner von "X Factor" 2018 gekürt. Sänger EeS (35, "Try Try Try") und seine Yes-Ja!-Band aus Namibia haben sich den ersten Platz und somit einen Plattenvertrag bei Sony gesichert. Doch einen Nachfolger wird es 2019 nicht geben. "Nach internen Analysen haben wir uns dazu entschieden, die Show 'X Factor' über die erste Staffel hinaus auf Sky nicht fortzusetzen", zitiert das Medienmagazin "DWDL" Sky-Programmchefin Elke Walthelm.