AZ: Frau Azizi, was gefällt Ihnen besser: das Oktoberfest oder die Mainzer Fastnacht? Sie sind ja in Mainz großgeworden und leben als Sky-Moderatorin nun in München.

JANA AZIZI: Mit der Meenzer Fassenacht bin ich aufgewachsen, stand als kleines Mädchen schon verkleidet in der Menge und habe mich auf die Musik und Süßigkeiten beim Rosenmontagsumzug gefreut. Aber auch generell liebe ich Volksfeste mit Tradition – daher finde ich das Oktoberfest toll! Ich bin sehr weltoffen erzogen, war schon immer eine Frohnatur, singe und tanze gerne. Die Wiesn und ich im Dirndl – die Kombi passt!