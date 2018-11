Rolser muss operiert werden - ihre Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Frauen-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Frankreich erfahren so einen erheblichen Dämpfer. Die 26-Jährige spielt seit 2015 beim FC Bayern und gab in diesem Jahr unter Bundestrainer Horst Hrubesch ihr Debüt in der Nationalmannschaft. Auch bei den letzten Länderspielen gegen Italien (5:2) und Spanien (0:0) gehörte sie zum DFB-Kader.