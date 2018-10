Comeback in Sölden: Die Uhr tickt

Ob Neureuther tatsächlich auf diesem selektiven Hang in Sölden an den Start gehen wird? Maier sagt: "Wenn er sich entscheidet, dass er fährt, kann er nicht unten abschwingen und sagen ‘Naja, ihr wisst ja...’ Dafür ist er der Neureuther, dazu verpflichtet ihn der Name zu sehr. Ich glaube, dass er sich dessen bewusst ist." Wunderdinge dürfe man nach einem Jahr Wettkampfpause nicht erwarten: "Da wird er ein bisschen Zeit brauchen. Wenn er Mitte November beim Slalom in Levi unter die ersten 20 fährt, wäre das gut für ihn."

Die Leistungsdichte sei immens, die Zahl der Jungen, die nachrücken, wachse, so Maier: "Der Ribéry muss auch fighten, dass er dran bleibt, obwohl er noch saugut kickt. Beim Felix ist es nicht anders. Im Gegensatz zu den Jungen hat er eine Reife im Kopf, mehr Erfahrung. Wir haben im letzten Winter oft telefoniert, nachdem er sich die Rennen im Fernsehen angeschaut hat, und da hab’ ich mir gedacht: ‘Okay, der sieht schon, wo es lang geht.’ Der Felix ist kein Traumtänzer."

Sondern ein harter und auch schlauer Arbeiter. Sagt Kollege Fritz Dopfer, der nach einem Beinbruch und einer Leisten-OP ebenfalls am Comeback arbeitet. Er gilt als Trainingsweltmeister, muss aber nun verletzungsbedingt die Umfänge zurückschrauben – eine Praxis, in der Neureuther seit Jahren Übung hat. "Man kann sich in dem Bereich beim Felix extrem viel abschauen", lobt Dopfer, "weil er in den vergleichsweise wenigen Trainings extrem hohe Qualität rauszieht." Und halt auch mal einen Termin absagt, um den Flow im Training zu nutzen. Denn die Sölden-Uhr tickt ...

