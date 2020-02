Skandal zieht weiter Kreise SemperOpernball: Dietmar Hopp und Uli Hoeneß sagen Teilnahme ab

Der Sender MDR, der den Ball ausstrahlt, hält weiterhin an einer Übertragung fest. Das bekräftigte der Unterhaltungschef des Senders, Peter Dreckmann, in der Sendung "MDR aktuell". Der Ball sei für die vielen Dresdener, die stolz seien auf die Veranstaltung, die für Weltoffenheit und Toleranz stehe. Gleichzeitig kündigte Dreckmann allerdings auch Konsequenzen an. Man werde mit dem Semperopernball-Verein das Gespräch suchen und in der Sendung selbst die Lage in Ägypten thematisieren.