London – Der türkische Staatspräsident Erdogan, der seit dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 dank immer wieder verlängertem Ausnahmezustand mit eiserner Hand in seinem Land regiert und dabei immer wieder rechtsstaatliche Prinzipien ignoriert oder außer Kraft setzt, weilt derzeit anlässlich eines dreitägigen Staatsbesuchs im Vereinigten Königreich. Neben Treffen mit Premierministerin Theresa May und Queen Elizabeth II. stand auch eines mit drei Fußballspielern an: Die deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan sowie der türkische Nationalspieler Cenk Tosun aus Wetzlar in Hessen besuchten den Präsidenten im luxuriösen Hotel Four Seasons.