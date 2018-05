Skandal in Bremer Außenstelle Parteifreundin Seehofers stellt Zukunft der Bamf-Chefin infrage

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin" in Bezug auf Cordt: "Wenn sich alles so bewahrheitet, wie das sich andeutet, dann glaube ich kaum, dass man sie am Ende wird halten können." Die Entscheidung liege aber bei Bundesinnenminister Horst Seehofer.