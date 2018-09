Sitzt, wackelt nicht, hat aber Luft Fesch sans

Renate Schrempf und ihre Kolleginnen schätzen besonders die neuen Schnitte der Hemden und Hosen. Nicht optisch, sondern bei Sitz und Komfort punktet die Uniform in Landshut. "Die Hose sitzt endlich da, wo sie sitzen soll", sagt Schrempf. Bei der alten Ausstattung griff sie eher zu den Männerhosen, weil diese besser saßen als das weibliche Pendant.

Nachts sind alle Katzen grau

Nur etwas dunkel sei die Uniform. Zwar prangt am Rücken der Jacke groß "Polizei" in reflektierender Farbe, aber im Kollegium spekuliert man, ob man gerade im Dunkeln schnell genug als Polizist erkannt wird. "Deshalb trage ich meistens meine Warnweste, wenn ich draußen bin", sagt Schrempf.

Noch ein Nachteil der dunklen Farbe: Sie wäscht sich schnell aus; nach rund zehn mal Wäschen ist das schon erkennbar. Auch an Stellen, die oft berührt werden - zum Beispiel an den Hosentaschen - nutzt sich der Stoff schneller ab als bei der alten Kleidung. Ist die Polizei also bald im Used-Look unterwegs?

Mit Fällen, dass die Kleidung schnell reißt oder erst nach Monaten geliefert werden konnte, hat man in Landshut keine Probleme gehabt. Auf der Wache ist man glücklich mit der neuen Uniform, auch wenn sich so mancher alte Hase bei der Polizei Landshut erst an die neue Uniform gewöhnen musste, der alten sogar ein bisschen nachtrauerte. Die Hundestaffel bekommt übrigens eine gesonderte Uniform - ob das an den Tierhaaren liegt, konnte derweil nicht geklärt werden.

Renate Schrempf hat eine Katze. Die kommt mit ihrer Uniform aber nicht in Berührung. Die Problematik, die Joachim Herrmann ansprach, ist in Landshut also kein Thema.