Siri versus Landshut Von "Bad Landshut" weit entfernt

Ist die Luft damit in Landshut tatsächlich so unsauber, dass sie für manche ungesund ist ? Nein: Im Herbst verschlechtert sich traditionell in Städten die Luft ein wenig. Wetterexperten sprechen dann von einer sogenannten Inversionswetterlage. Die liegt vor, wenn eine Luftschicht vorhanden ist, in der die Temperatur nach oben hin nicht ab, sondern zunimmt. Normalerweise ist das Gegenteil der Fall. Das hat zur Folge, dass kein Austausch zwischen der oberen und unteren Luftschicht mehr stattfinden kann. So entsteht eine Sperrschicht, unter der sich verschiedene Staubteilchen oder Abgase sammeln und so zu erheblicher Luftverschmutzung beitragen können. Oßner: "In diesem Jahr waren unsere Stickoxidwerte aber immer unterhalb der Grenzwerte."