Sinkflug über Wasser Spektakulär: Drohne filmt eigene Rettung

Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Denn Drohnen sind teuer, da sollte so ein Tümpel kein Loch in den Geldbeutel reißen. Das dachte sich auch der Besitzer des Fluggeräts aus dem Video und rannte los. Seine Drohne hatte zum Glück noch so viel Strom, dass sie ihre eigene spektakuläre Rettungsaktion filmen konnte.