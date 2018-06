Sing meinen Song, Der letzte Bulle, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Vielseitig, experimentell, verspielt - Leslie Clio. Die Wahlberlinerin ist nicht nur eine Soul-Sensation mit frechen Texten und eindringlichen Melodien, sondern trifft auf ihrem neusten Album auch die ernsten und leisen Töne. Heute werden unter anderem ihre Hits "I couldn't care less", "Be with you", "Told you so" und "Game Changer" von Ihren Musikerkollegen in einer neuen Version präsentiert.