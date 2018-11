Sind sie wirklich verheiratet? Hailey Baldwin nennt sich jetzt Hailey Bieber

Glaubt man den Spekulationen, so haben sich Hailey und Justin bereits im September in New York geehelicht. Außerdem ließ Hailey vor einigen Tagen bei den Behörden den Markennamen "HRB3" schützen, was viele als Akronym für Hailey Rhode Bieber hielten. Ob die beiden nun bald nicht nur verkuschelte Bilder posten, sondern endlich mal offiziell ihre Fans über ihren aktuellen Beziehungsstand aufklären, bleibt abzuwarten.