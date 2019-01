Silvester in Landshut Laser los!

Sagt Kurt Weinzierl, der die Show von Lichtkünstler Andreas Juergens in die Stadt geholt hat. Der probierte stundenweise aus, wie die Laser wohl wirken. Projizierte gemeinsam mit seinem Team die Uhrzeit an die Martinskirche und die Sparkassen-Wand, blies Nebel zwischen die Häuser ("nur so kann der Laser auch sichtbar werden"), feilte hier und dort. Knapp drei Wochen hatte er Zeit gehabt für die Show, die er pünktlich um Mitternacht mit einem Knopfdruck startete.