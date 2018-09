"Sierra Burgess Is a Loser" auf Netflix Neue Rolle für "Stranger Things"-Star Shannon Purser

Neben Purser und Centineo hat RJ Cyler (23, "Power Rangers") eine Rolle übernommen, er spielt Dan, Sierras besten Freund. Veronica, die beliebte Cheerleaderin, wird von der Norwegerin Kristine Froseth verkörpert.

Zwei bekannte Gesichter sind im Cast ebenfalls zu finden. Schauspielerin Lea Thompson (57, "Zurück in die Zukunft") ist als Sierras Mutter zu sehen. Und "This Is Us - Das ist Leben"-Star Chrissy Metz (37) hat ebenfalls eine Rolle übernommen.

Ob Netflix an den Teenie-Romanzen festhält und weitere folgen werden, wird sich zeigen - der Hype um "To All the Boys I've Loved Before" und "Sierra Burgess Is A Loser" würde jedenfalls dafür sprechen...