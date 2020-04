"Sieht ziemlich gut aus" Brad Pitt wird auf YouTube zum Wetterfrosch

Gastauftritte von Billie Eilish und den Jonas Brothers

Das Thema der aktuellen Ausgabe von John Krasinskis YouTube-Show "Some Good News", in der er in Zeiten der Corona-Pandemie auf witzige Art und Weise positive Nachrichten präsentiert, waren Abschlussbälle in amerikanischen Schulen. Weil die in diesem Jahr großflächig ausfallen müssen, stellte der Mann von Schauspielerin Emily Blunt (37, "Der Teufel trägt Prada") kurzerhand einen eigenen virtuellen Ball auf die Beine - mit musikalischer Unterstützung von Billie Eilish (18, "Bad Guy") und den Jonas Brothers ("Sucker").