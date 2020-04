Siegfried geht es auch nicht gut

Doch auch Siegfried Fischbacher, wie er gebürtig heißt, hat schwer mit der Situation zu kämpfen. Denn: "Als die Sanitäter ihn abholten, hat er gefleht: 'Siegfried, lass mich bitte nicht ins Krankenhaus gehen'", erinnert er sich an die dramatische Situation. "Roy sagte: 'Ich komme dann nie wieder raus. Du musst mir versprechen, das zu verhindern.'" Dieser Bitte von Uwe Ludwig Horn konnte Fischbacher aber nicht nachgeben. "Ich fühle mich so hilflos", sagt Siegfried weiter. "Ich darf nicht zu ihm, kann ihm nicht helfen. Manchmal lässt er mich anrufen, weil er mit mir reden will, aber dann kann er nicht sprechen."