Der "Black Panther" streift nun schon seit über einem Monat durch die Kinos dieser Welt, ein Ende der Erfolgsgeschichte ist aber dennoch nicht in Sicht. So konnte sich in den USA selbst der mit Spannung erwartete Reboot der "Tomb Raider"-Reihe mit Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander (29) als Lara Croft nicht gegen den Marvel-Helden durchsetzen. "Black Panther" machte in seiner fünften Woche stolze 27 Millionen Dollar, "Tomb Raider" in seiner ersten "lediglich" 23,5 Millionen Dollar an der Kinokasse, wie die US-Seite "The Hollywood Reporter" berichtet.