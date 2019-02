Welche Bachelor-Kandidatin gewinnt im Finale 2019?

Auch wenn Andrej eher auf brünette Frauen steht, so freut er sich auf jene Kandidatinnen, die eigentlich gar nicht in sein Beuteschema passen. In wen hat sich der 31-Jährige bei den Dreharbeiten im Herbst und Winter in Mexiko verliebt?

Sind Bachelor Andrej Mangold und seine Auserwählte noch ein Paar?

RTL zeigt das Bachelor-Finale am 27. Februar. Fest steht, dass erneut Frauke Ludowig, direkt nach Andrejs Entscheidung, die Wiedersehens-Sendung moderieren wird. Das hat die AZ aus Senderkreisen erfahren. Spätestens dann steht auch fest, ob Andrej Mangold und seine Auserwählte noch ein Paar sind.

Ex-Bachelor sind wieder Single

Die Statistik spricht allerdings dagegen. Denn kein ehemaliger Bachelor fand in der TV-Show die Liebe seines Lebens. Sebastian Pannek turtelte ab 2017 anderthalb Jahre mit Clea-Lacy Juhn und Daniel Völz trennte sich schon nach fünf Monaten von Kristina Yantsen. Im August zog er dann ins "Promi Big Brother"-Haus. Offiziell ist er heute Single.