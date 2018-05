Der 57 Jahre alte Rekordnationalspieler kam am Sonntagnachmittag beim 3:0 (0:0) seines Heimatvereins FC Herzogenaurach gegen die SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf 50 Minuten zum Einsatz. Die Tore für den Aufsteiger in die sechstklassige Landesliga fielen vor den Augen von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und DFB-Vizepräsident Rainer Koch erst nach Matthäus' Auswechslung. Herzogenaurach hatte sich bereits am Spieltag zuvor die Meisterschaft gesichert.