CORENTIN TOLISSO, NOTE 4: Blieb im Team und bildete mit Kimmich die Doppelsechs. Viel zu sehen war vom Franzosen allerdings nicht, die Dynamik, die Tolisso sonst auszeichnet, fehlt ihm aktuell. Da muss deutlich mehr kommen, sonst ist er nur Ergänzungsspieler.

Coutinho mit Tor-Premiere

IVAN PERISIC, NOTE 2: Erhielt erneut das Vertrauen von Kovac, der Kroate enttäuschte nicht. Offensiv war Perisic einer der auffälligsten Bayern-Spielern, bei seinen Chancen (18., 34., 43. Schuss) fehlte ihm zunächst das Glück. Aber dann: Mit einem Linksknaller nach Coutinho-Pass erzielte er das 4:0 (73.). Der verdiente Lohn.

PHILIPPE COUTINHO, NOTE 2: Fantastisch, wie er einen Freistoß vom Strafraumeck an den Pfosten streichelte (14.), und wie er Lewandowski mit einem Außenrist-Pass in den Lauf freispielte (45.). Dann die Krönung: Holte zunächst den Elfmeter raus – und traf anschließend zweimal eiskalt. Sein erster Strafstoß musste wiederholt werden, weil einige Spieler zu früh in den Sechzehner gelaufen waren. Coutinhos erstes Tor für Bayern!

SERGE GNABRY, NOTE 4: Seit Ende April ohne Bayern-Tor, dem Aufsteiger der Vorsaison fehlt derzeit die Selbstverständlichkeit in seinem Spiel. Gnabry will unbedingt, er wirbelte auch gegen Köln viel, aber ihm gelang wenig. Verpasste knapp nach Perisic-Flanke (35.). Schoss noch drüber (58.).

Achte Saisontreffer für Lewandowski

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 2: Na klar, der Super-Knipser trifft einfach weiter. Nach Kimmich-Zuspiel hatte Lewy ein bisschen Glück, dass sein Schuss noch abgefälscht wurde, egal: Es war das achte Saisontor des Polen (3.), kurz nach der Pause ließ er per Kopf nach Kimmich-Ecke (48.) sein neuntes folgen. Greift Lewy tatsächlich den Gerd-Müller-Rekord (40 Tore in einer Spielzeit) an?

JAVI MARTÍNEZ, NOTE 3: Ersetzte in der 59. Minute den mit Geld vorbelasteten Boateng, spielte fortan neben Süle in der Innenverteidigung. Kaum gefordert von den Kölnern, solide Vorstellung.

THOMAS MÜLLER, OHNE NOTE: Kam für Doppelpacker Lewandowski ins Spiel (71.). Wollte auch noch sein Tor erzielen, schoss mit links aber am Gehäuse vorbei (78.) und zielte zu hoch (80.).

MICHAEL CUISANCE, OHNE NOTE: In der 71. Minute für Kimmich eingewechselt. Der junge Franzose deutete sein technisches Potenzial an und durfte nach Schlusspfiff mit den Kollegen jubeln.

