Totes Mädchen in Wien: Leiche in Plastiksack eingewickelt

Das Kind war zuletzt am Freitagnachmittag auf dem Spielplatz der Wohnanlage im Bezirk Döbling gesehen worden, in der es auch zu Hause war. Bereits in der Nacht hatte die Suche nach der Vermissten begonnen. Als am Samstag die Müllabfuhr die Container leeren wollte, wurden die Behälter auf Weisung der Polizei erst durchsucht. In einem der Container fand ein Müllmann schließlich die in einen Plastiksack eingewickelte Leiche.