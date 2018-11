Sieben Stunden, The Taste, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, ZDFneo, Spy Game - Der finale Countdown, Actionthriller

Nathan Muir (Robert Redford), der Tom Bishop (Brad Pitt) einst für den Geheimdienst rekrutiert hat, tritt seinen letzten Arbeitstag an und soll seinen Vorgesetzten Auskunft über seinen ehemaligen Schützling geben. Bishop wird bei einem Alleingang in einem chinesischen Gefängnis der Spionage überführt und soll hingerichtet werden. Als Muir klar wird, was Bishop zu seinem Alleingang in China getrieben hat, beschließt er, alle Hebel in Bewegung zu setzen und ihn auf eigene Faust zu retten - auch gegen den Willen seiner Vorgesetzten.