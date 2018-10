Auch andere europäische Schwergewichte schwächeln aktuell – in Spanien etwa der FC Barcelona und Real Madrid. Während die Katalanen vier Ligaspiele in Folge nicht gewonnen haben, dafür aber in der Champions League brillieren, ist die Situation bei Real noch kritischer: Nur Platz fünf in der Primera Division, zuletzt ein 0:1 gegen ZSKA Moskau in der Champions League, insgesamt 409 Pflichtspielminuten ohne Tor – Trainer Julen Lopetegui muss bereits um seinen Job bangen.