Sieben Monate lang trocken Bam Margera: Alkohol-Rückfall nach Überfall?

In einem Video, das er auf Instagram postete, schildert der sichtlich mitgenommene Margera die Ereignisse: Direkt nach seiner Ankunft am Flughafen im kolumbianischen Cartagena sei er in ein Taxi gestiegen. Kurz darauf sei er ausgeraubt worden. Die Täter hätten ihn per Übersetzung auf dem Handy-Display und mit einer Pistole auf dem Schoß 500 Dollar abgenommen. Anschließend hätten sie ihn gehen lassen.