Sieben Jahre nach ihrem Tod Paul McCartney: Hätte er Amy Winehouse helfen können?

Paul McCartney (76, "People Want Peace") plagen Gewissensbisse. Sieben Jahre ist der Tod von Amy Winehouse (1983-2011) nun schon her, dennoch fragt sich die Beatles-Legende heute noch, ob sich das tragische Schicksal der Soul-Sängerin hätte verhindern lassen können. Er lernte Winehouse im Jahr 2008 kennen, drei Jahre vor ihrem Tod. Den Ablauf ihrer ersten Begegnung schildert McCartney nun in einem Interview mit dem Männermagazin "GQ" und gibt zu, sich immer noch zu wünschen, damals anders reagiert zu haben.