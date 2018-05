Sieben Folgen ab 30. Mai Stargespickt und preisgekrönt: "Big Little Lies" endlich im Free-TV

Noch mehr Stars

Doch "Big Little Lies" hat noch mehr Hochkaräter an Bord. Neben Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon und "Die Bestimmung"-Star Shailene Woodley überzeugen unter anderem auch Zoë Kravitz (28), Adam Scott (45) und insbesondere der erst neunjährige Iain Armitage. Der Kinderstar feiert aktuell im "The Big Bang Theory"-Spin-off "Young Sheldon" große Erfolge.