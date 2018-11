Sie zeigt viel Bein Emily Ratajkowski zeigt, wie sexy der Hippie-Style sein kann

Schauspielerin Emily Ratajkowski (27, "We Are Your Friends") gewährt auf ihrem Instagram-Profil gerne freizügige Einblicke. Auch auf den roten Teppichen dieser Welt geizt sie nicht mit ihren Reizen. Beim "Women Power Summit" in Los Angeles hat sie nun unter Beweis gestellt, dass sie auch den Hippie-Style rockt und dabei jede Menge Sexappeal versprüht.