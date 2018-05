Sie zeigt fast alles Kim Kardashian überrascht mit neuem Nacktfoto

Ein neues Nacktfoto von Kim Kardashian (37, "Keeping Up With the Kardashians")? Für ihre Fans ist das nichts Neues - und das lassen sich diese teilweise auch gehörig anmerken. Um Werbung für ihr neues Parfum zu machen, postete Kardashian bei Instagram ihre berühmten Kurven. Wie bei dem Flakon ihres Duftes, ist der komplett entblößte Körper des Reality-TV-Sternchens zu sehen. Ihre Scham bedeckt sie dabei gekonnt mit ihren Armen.