Sie wurde nur 47 Jahre alt Sean Combs' Ex-Partnerin Kim Porter ist tot

Schock-Nachricht aus den USA: Schauspielerin und Model Kim Porter ist am Donnerstag verstorben. Das teilt die Polizei von Los Angeles in einem Statement mit. Demnach wurde die Ex-Partnerin von Musik-Star Sean Combs (49) am Morgen leblos in ihrer Wohnung im San Fernando Valley aufgefunden, die herbeigerufenen Einsatzkräfte konnten nur noch ihren Tod bestätigen. Die Todesursache ist nicht bekannt, die Autopsie steht noch aus. Porter wurde nur 47 Jahre alt.