Sie wurde 85 Jahre alt Opernsängerin Montserrat Caballé ist tot

Die spanische Opernsängerin Montserrat Caballé ist tot. Sie starb laut spanischen Medienberichten im Alter von 85 Jahren im Hospital de la Santa Creu i Sant Pau in Barcelona. Bereits seit Mitte September soll sie laut "El Pais" in der Klinik gewesen sein. Die Beerdigung soll angeblich am Montag stattfinden.