Sie wurde 101 Jahre alt Frank Sinatras erste Frau Nancy ist tot

Frank Sinatras (1915-1998) erste Frau ist tot. Nancy Sinatra Sr. starb "friedlich" am Freitagabend im Alter von 101 Jahren, wie ihre Tochter Nancy Jr. (78) in einem Tweet bekannt gab. Mit einem weinenden Smiley postete sie: "[Meine Mutter] war ein Segen und das Licht meines Lebens [...] Danke für alles". Nancy war Sinatras Jugendliebe gewesen, die er 1939 in New Jersey geheiratet hatte, noch vor Beginn seiner großen Karriere. Neben Tochter Nancy Jr. (1940) bekam das Paar noch zwei weitere Kinder, Frank Jr. 1944 und Tina, 1948, bevor es sich 1951 scheiden ließ.