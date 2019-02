Sie wollte ein anderes Leben Gisele Bündchen: Deshalb hat sie sich von Leonardo DiCaprio getrennt

In ihrer Ehe ist nicht das brasilianische Model das Fashion Victim, wie Bündchen in dem Interview auch verriet: "Ich bin ein Mädchen in Jeans und T-Shirt. Wenn ihr mich einmal im Jahr bei der Met Gala herausgeputzt seht, liegt das daran, dass ich ein Kleid tragen muss", sagte sie. "Es ist so lustig. Tom liebt Kleidung wirklich mehr als ich. Manchmal denke ich: 'Was sind das alles für Klamotten, die bei mir zu Hause rumliegen?' Er liebt es einfach. Er fragt mich nur um modischen Rat, wenn wir zum Met Ball gehen und er sich mit seinem Outfit mit mir abstimmen möchte."