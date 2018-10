Sie wirken sehr vertraut Sind Timothée Chalamet und Lily-Rose Depp ein Paar?

Timothée wurde dieses Jahr für seine erste Hauptrolle in "Call Me By Your Name" für den Oscar als "Bester Hauptdarsteller" nominiert - übrigens als jüngster Schauspieler seit 1940. Auch Lily-Rose Depp hat für ihre Performance in "Die Tänzerin" viel Lob erhalten. Ihr wurde die Karriere als Tochter von Johnny Depp (55) und Vanessa Paradis (45) praktisch in die Wiege gelegt. Sie arbeitet auch erfolgreich als Model.